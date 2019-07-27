2019/07/27 | 23:50

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السيد الحكيم يصف اتهام المعارضة بقطع الطريق على من يشارك في الحكومة ويتبرأ منها بالنفاق السياسي {موسع}

تأریخ التحریر: : 2019/7/27 23:46

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