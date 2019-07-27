الحوثيين: مقتل وإصابة خمسة جنود يمنيين شمال غرب البلاد

2019/07/27 | 23:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ النبأ للأخبارأعلنت جماعة انصار الله "الحوثيين"، اليوم السبت، عن نصب كمين للجيش اليمني شمال غربي اليمن، أسفر عن مقتل وإصابة خمسة جنود.

وذكرت جماعة "أنصار الله" في صفحتها الرسمية على "تويتر"، ان "وحدة الهندسة في الجماعة نصبت كميناً للجيش في تبة سيان، غرب مديرية حرض شمال غربي حجة، أسفر عن مقتل وإصابة خمسة جنود".

وأكدت أن "قتلى وجرحى آخرين من الجيش سقطوا في كمين بعبوة ناسفة استهدف آلية محملة بالجنود، غرب مديرية حيران شمال غربي حجة".انتهى/س

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