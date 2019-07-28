2019/07/28 | 00:01
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بالصور - انتفاضة الشعب البحريني على إعدام الابرياء
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور - انتفاضة الشعب البحريني على إعدام الابرياء) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور - انتفاضة الشعب البحريني على إعدام الابرياء) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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