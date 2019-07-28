2019/07/28 | 00:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور - انتفاضة الشعب البحريني على إعدام الابرياء

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور - انتفاضة الشعب البحريني على إعدام الابرياء) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور - انتفاضة الشعب البحريني على إعدام الابرياء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).