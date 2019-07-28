كتائب حزب الله تدين إعدام الملالي والعرب وتهاجم

2019/07/28 | 00:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد _ الاتجاه برسأصدر المكتب السياسي لكتائب حزب الله، السبت، بياناً أدان فيه قيام النظام الخليفي بإعدام اثنين من أبناء البحرين الشرفاء.

وقال المكتب في البيان الذي حصلت "الاتجاه برس" على نسخة منه، إن "النظام الخليفي بات يعيش حالة هستيرية تجاه إصرار الشعب البحريني على المطالبة بحقوقه المشروعة".

وأضاف، أن "العصابات الخليفية لجأت إلى الانخراط في المشروع الصهيوني وتحولت إلى أداة ذليلة رخيصة للترويج للصفقات التآمرية".

وتابع، أن "ثالوث الشر الأميركي الصهيوني السعودي شريك أساسي فيما ترتكبه هذه الطغمة بحق الشعب البحريني".

وكان نظام آل خليفة في البحرين نفذ، صباح اليوم السبت، حكم الإعدام بحق الشابين المعتقلين أحمد الملالي وعلي العرب بتهم أجبرا على الاعتراف بها تحت التعذيب.

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