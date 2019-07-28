مشاجرة في ديالى تنتهي بمقتل شخص

2019/07/28 | 00:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

افاد مصدر امني، اليوم السبت، بأن شخصا قتل اثر مشاجرة في ديالى.

وقال المصدر في حديث ان "مشاجرة اندلعت بين عدد من الاشخاص في

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