الهجرة تنشر اسماء المشمولين بمنحة العوائل العائدة من النزوح الطارئ

2019/07/28 | 00:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، السبت (27 تموز 2019)، اطلاقها منحة المليون والنصف دينار للعوائل العائدة من النزوح.وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنها "اطلقت منحة المليون والنصف دينار الوجبة الاولى للعوائل العائدة من النزوح الطارئ والتي تشمل 12 ألف عائلة"، مبينة أنه "يمكن استلامها من اليوم عن طريق البطاقة الذكية".

ادناه اسماء المشمولين بالوجبة في عموم البلاد

اسماء المشمولين في محافظة بغداد

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اسماء المشمولين في محافظة الانبار

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اسماء المشمولين في محافظة ديالى

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اسماء المشمولين في محافظة كركوك اضغط هنااسماء المشمولين في محافظة نينوى اضغط هنااسماء المشمولين في محافظة صلاح الدين

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بغداد اليوم ديالى

اعلنت قيادة شرطة ديالى، السبت (27 تموز 2019)، عن كشف ثلاث حالات للخطف الوهمي داخل المحافظة.

وقال الناطق باسم القيادة، العقيد غالب العطية، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "فرق التحقيق في شرطة ديالى كشفت خلال النصف الاول من 2

بغداد اليوم - الديوانية

كشفت لجنة الصحة في مجلس محافظة الديوانية، السبت (27 تموز 2019)، عن الاجراءات التي ستتخذها، بحق الاطباء الذين أعلنوا الاضراب، بعد اغلاق عياداتهم الخاصة في المحافظة.

وقال رئيس لجنة الصحة في مجلس المحافظة حسين الكارضي لـ

بغداد اليوم - البصرة

كشف مصدر امني في قضاء الهارثة شمالي البصرة، السبت، عن غرق ثلاثة شباب مع زورقهم في مياه شط العرب.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم )، ان "ثلاثة شباب غرقوا قي مياه شط العرب بعد غرق زورقا كان يستقلهم".

و

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