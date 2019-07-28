الفتح : عبد المهدي ينفذ عقوبات الخزانة الأمريكية ويسحب الحشد من سهل نينوى

2019/07/28 | 00:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]عزا تحالف الفتح ، السبت، قرار رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي سحب اللواء الـ30 التابع للحشد الشعبي من مناطق سهل نينوى إلى إدراج مسؤول اللواء وعد القدو ضمن لائحة عقوبات الخزانة الأمريكية وضغوط واشنطن تجاه عبد المهدي.

وقال عضو التحالف محمد كريم، إن “سحب الحشد الشعبي من مناطق سهل نينوى مجازفة أمنية كبيرة وقد تؤدي إلى عودة عصابات داعش الإرهابية للموصل مجددا”، لافتا إلى إن “عقوبات الخزانة الأمريكية وضغوط واشنطن تجاه عبد المهدي وراء سحب الحشد الشعبي من سهل نينوى كون المسؤول عن اللواء أبو جعفر الشبكي احدى الشخصيات التي أدرجت على لائحة العقوبات الجديدة”.وأضاف أن “مناطق سهل نينوى بحاجة إلى بقاء الحشد الشعبي فيها كونهم يمتلكون المعلومة الكافية عن جغرافية المنطقة العسكرية وقادرين على صد جميع الهجمات المباغتة”، داعيا “عبد المهدي للعدول عن قرار سحب الحشد من سهل نينوى وعدم تحريك قطعات الحشد من مناطق تمركزها في الوقت الرهن”.و اعتبر تحالف الفتح، اول امس الخميس، قرار رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي بسحب لواء 30 التابع لهيئة الحشد الشعبي من مناطق سهل نينوى بأنه خطير وسيسقط العاصمة بغداد، فيما نصح عبد المهدي بالتراجع عن قرار سحب الحشد الشعبي من مناطقه وعدم المجازفة بأمن البلاد.

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