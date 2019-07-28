خلية الصقور تعلن إحباط أكبر مخطط إرهابي في 2019 لاستهداف بغداد وبعض المحافظات وإقليم كردستان

2019/07/28 | 00:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الصقور الاستخبارية إحباط أكبر مخطط إرهابي في عام 2019 لاستهداف العاصمة بغداد وبعض المحافظات في الجنوب وإقليم كردستان.

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