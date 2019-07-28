واع تنشر اسماء المشمولين بمنحة وزارة الهجرة للأسر العائدة من النزوح

2019/07/28 | 00:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين اطلاق منحة المليون والنصف مليون دينار الوجبة الاولى للعوائل العائدة من النزوح الطارئ التي تشمل ١٢ الف عائلة ويمكن استلامها عن طريق البطاقة الذكية .

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