هل اقتربت نهاية الناتو ؟

2019/07/28 | 00:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

لاحت في الأفق دلائل بداية نهاية حلف الناتو، في نظر محلل عسكري روسي.

ويدل على ذلك، مثلا، عدم رغبة أعضاء في حلف شمال الأطلسي

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