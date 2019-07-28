احتجاجات في موسكو.. وحملة اعتقالات

2019/07/28 | 00:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- وكالات

أعلنت شرطة العاصمة الروسية موسكو عن اعتقال أكثر من ألف شخص، أمس السبت، بسبب الاحتجاجات ضد استبعاد العديد من مرشحي المعارضة من الاقتراع

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