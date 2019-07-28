2019/07/28 | 00:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: _4jXImJPmzI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كالوس .. الحلقة 22 / اياد السامرائي - 2019/7/27) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كالوس .. الحلقة 22 / اياد السامرائي - 2019/7/27) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).