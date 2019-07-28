2019/07/28 | 00:44

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بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت خلية الصقور الاستخبارية، السبت (27 تموز 2019)، عن إحباط أكبر مخطط إرهابي في عام 2019 لاستهداف العاصمة بغداد وبعض المحافظات في الجنوب وإقليم كردستان.وقال رئيس الخلية، ومدير عام استخبارات ومكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية أبو علي البصري في تصريح للاعلام الرسمي، إنه "تم الاطاحة بأكبر مخطط إرهابي لعام 2019 أعدّته عصابات داعش الارهابية خلال شهر رمضان وعيد الفطر الماضي لضرب العاصمة بغداد وعدد من المحافظات وإقليم كردستان بعمليات إرهابية مزدوجة في محاولة بائسة لاثبات وجودها"، مبيناً ان "الخلية وبالتنسيق مع مديريات استخبارات الداخلية في المحافظات استطاعت ترميز الأهداف الإرهابية (سيول) وتدميرها بالضربات الجوية تارة وبالقتال المباشر وجها لوجه مع الارهابيين تارة أخرى".وأوضح البصري، ان "العمليات الاستباقية الأخيرة أسفرت عن اعتقال نحو 160 إرهابياً في نينوى وأكثر من 40 إرهابياً في بغداد، كما ألقي القبض على أربعة إرهابيين في البصرة تمت تعبئتهم وإعدادهم للقيام بعمليات انتحارية بالأحزمة الناسفة وتفجير عجلات مفخخة في بغداد وأربيل والبصرة والمحافظات المحررة"، مشيداً بتعاون "أجهزة الامن في إقليم كردستان خلال عملية إلقاء القبض على المتهمين بمخطط شهر رمضان الفائت".

بغداد اليوم _ الديوانية

اصدرت شرطة محافظة الديوانية، السبت (27 تموز 2019)، بياناً بشأن "تهديد الاطباء".

وذكرت قيادة الشرطة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "لم تصل اي شكوى رسمية لها من قبل نقابة الاطباء فرع الديوانية تتعلق بتعرضهم

بغداد اليوم- ديالى

كشفت اللجنة الامنية في مجلس محافظة ديالى، السبت، عن المكان الذي من خلاله تنتشر بيانات ما يعرف بـ"ولاية ديالى" في تنظيم داعش.

وقال الحسيني في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "فرق الرصد الالكتروني العاملة في الاجهزة الا

بغداد اليوم _ كربلاء

كشفت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، تفاصيل تفجير عبوة لاصقة داخل عجلة في سيطرة 54 على طريق بغداد – كربلاء.

وقالت الخلية في بيان، إن "عبوة ناسفة محمولة انفجرت داخل عجلة نوع جمبي بالقرب من سيطرة 54 ع

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