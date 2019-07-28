“بالفيديو” القيصر يتغنى ببغداد من بيروت.. الساهر يلهب مشاعر الحاضرين في مهرجان “اهدنيات الدولي”

2019/07/28 | 00:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منوعات: يس عراق احيا الفنان كاظم الساهر ليل الجمعة الماضية، اولى حفلاته ضمن جولته لصيف ٢٠١٩ في مهرجان “اهدنيات الدولي” حيث يقدم للمرة الاولى ثلاث حفلات متتالية على مسرح ضاقت مدرجاته منذ الليلة الاولى بعدد كبير من جمهوره ومحبّي اهدنيات واهدن، الذين توافدوا من كافة المناطق اللبنانية ومختلف البلدان العربية والانتشار.وغنى الساهر باقة من […]

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