2019/07/28 | 00:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #إبراهيم_جركس الوجودية: فلسفة إنسانية نحن في أمسّ الحاجة إليها [3][10]التعاقب التاريخي لأهمّ الأحداث1813 ولادة سورين كيركغارد1831 وفاة فلهلم هيغل1844 ولادة فريدريك نيتشه1855 وفاة كيركغارد1856 ولادة إدموند هوسّرِل1878 ولادة مارتن بوبر1883 ولادة خوسيه أورتيغا إي غاسيت، ولادة كارل ياسبرز1889 ولادة مارتن هيدغر، ولادة غابرييل مارسيل1900 وفاة نيتشه1901 ينشر هوسّرل ك......

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