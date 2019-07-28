2019/07/28 | 00:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مديرية المرور : احالة ضابط مخول بمتابعة معاملات وزارة الخارجية الى التحقيق الفوري

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مديرية المرور : احالة ضابط مخول بمتابعة معاملات وزارة الخارجية الى التحقيق الفوري ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مديرية المرور : احالة ضابط مخول بمتابعة معاملات وزارة الخارجية الى التحقيق الفوري ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).