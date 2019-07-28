شنكال ما بين صراعات الفصائل المسلحة وتهديدات خلايا داعش

2019/07/28 | 01:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- راكان حيدر قوات واحزاب متعددة ومختلفة، الامن مهدد والتنظيم هش، المواطنين نازحين، الحلول غائبة، التجاوزات كثيرة، القانون ضعيف، الواقع صعب، المستقبل مجهول.شنكال هي واحدة من اكثر مناطق العراق التي توجد فيها فصائل مسلحة متعددة ومتنازعة، وهذه الفصائل تتنوع بين نظامية وغير نظامية، عراقية وغير عراقية، حيث هناك خمسة اصناف من القوات المسلحة تختلف في …

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