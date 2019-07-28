زلزال بقوة 6.3 يقع جنوبي جزيرة هونشو اليابانية

2019/07/28 | 01:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

وقع زلزال بقوة 6.3 بالقرب من السواحل الجنوبية لجزيرة هونشو اليابانية، حسبما أفادت به الهيئة الأوروبية لرصد الزلازل، مساء يوم السبت.

وأشارت الهيئة إلى

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