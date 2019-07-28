أياكس يحصد لقب كأس السوبر الهولندية

2019/07/28 | 01:11

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هز كاسبر دولبرج الشباك بعد 35 ثانية من البداية ليقود أياكس أمستردام للفوز 2-صفر على إيندهوفن وحصد لقب كأس السوبر الهولندية لكرة القدم،

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