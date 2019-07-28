الحكومة النيجيرية تصنف جماعة موالية لإيران «منظمة إرهابية»

2019/07/28 | 01:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق أعلن النائب العام النيجيري، اليوم السبت، أن #محكمة منحت الحكومة الإذن لتصنيف #جماعة_شيعية محلية نيجرية #منظمة_إرهابية.ويقوم أعضاء «الحركة الإسلامية الشيعية» في #نيجيريا بمسيرات في العاصمة #أبوجا، […]

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