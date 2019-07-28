2019/07/28 | 01:34

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روحاني: يجب خفض تهديدات الفضاء الافتراضي الى الحد الأدنى

أكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني، اليوم السبت،

ضرورة اعتماد الاساليب العلمية والايجابية المؤثرة لصيانة البلاد

والمجتمع من تهديدات الفضاء الافتراضي، قائلا: يجب خفض تهديدات الفضاء

الافتراضي في شبكة المعلومات الوطنية الى الحد الأدنى.وفي حديثه خلال اجتماع المجلس الاعلى للفضاء الافتراضي، مساء السبت،

أشار حسن روحاني الى ضرورة تبني رؤية علمية شاملة مؤثرة لإدارة

الفضاء‌ الافتراضي، وقال: ان تقنيات الاتصالات الحديثة قادرة على

القيام بتحرك كبير لتوفير خدمة اكثر امنا وأقل سعرا للمواطنين وتوفير

فرص العمل وازدهار الانتاج والشفافية في السوق.واعتبر روحاني التقنيات جزءا هاما من نمط الحياة الاجتماعية اليومية؛

مشددا على ضرورة توظيف كافة الأساليب العلمية والايجابية والمؤثرة

لصيانة البلاد والمجتمع من التهديدات الناجمة عن الفضاء الافتراضي،

وقال: يجب خفض التهديدات السيبرانية الى الحد الأدنى في نطاق شبكة

المعلومات الوطنية، ولا يوجد سبيل اقصر من هذا وأكثر تأثيرا.

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