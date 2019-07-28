حالة طوارئ قصوى في الجزائر بسبب

2019/07/28 | 01:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أعلنت مصالح الحماية المدنية والسلطات الأمنية في الجزائر "حالة طوارئ قصوى" جراء "الانتشار الرهيب" للحرائق في مناطق عديدة من البلاد، وفقا لتقارير إعلامية.

وأوضحت

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