“فيديوات” موت “رفيف” يعطل عمل الدوائر الطبية.. مستشفيات وعيادات الديوانية مغلقة امام المرضى.. ونقيب الاطباء يقر إضرابا عاما

2019/07/28 | 01:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص: يس عراق تسبب الاضراب العام للاطباء الذي دعا لتنظيمه نقيبهم عماد المياحي بحالة من الفوضى والارباك حيث اغلقت المستشفيات والعيادات الطبية أبوابها امام الحالات المرضية.نقيب أطباء الديوانية: نتعرض لتهديدات وهجمات تسقيطية نقيب أطباء الديوانية عماد المياحي يقول إن الدعوة لتنظيم الاضراب جاءت نتيجة تعرض الكوادر الطبية الى هجمات تسقيط وتهديد على مواقع التواصل […]

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