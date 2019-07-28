2019/07/28 | 02:05

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سلاح الجو المسير اليمني يستهدف بعمليات واسعة مطار نجران السعودي بقاصف 2k

الاحد

28

تموز

2019 :

01:36 am

27

المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع : بفضل الله وتوفيقه سلاح الجو المسير ينفذ عمليات واسعة باتجاه

مطار #نجران بعدد من طائرات #قاصف2K العملية الاولى استهدفت غرف

التحكم والسيطرة لطائرات بلا طيار والعملية الثانية استهدفت مرابض

الطائرات بلا طيار ومواقع عسكرية أخرى وكانت الاصابة دقيقة لكل

العمليات و أدت إلى تعطيل الملاحة الجوية في المطارويأتي هذا الاستهداف ردا على جرائم العدوان وحصاره وغاراته المتواصلة

على الشعب اليمني العظيم والتى بلغت خلال 48 ساعة الماضية 27 غارة

جوية

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