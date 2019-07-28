الاتحاد الأوروبي یستنکر الإعدامات في البحرين

2019/07/28 | 02:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

ندّد الاتحاد الأوروبي، أمس السبت، بتنفيذ البحرين حكم الإعدامات الاخيره في البحرين، داعيا إلى إلغاء هذه العقوبة في المملكة.

وقال بيان للاتحاد الأوروبي، إن

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