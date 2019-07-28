23 قتيلاً بهجوم لبوكو حرام بشمال شرق نيجيريا

2019/07/28 | 02:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

شن عناصر من جماعة بوكو حرام الإرهابية، أمس السبت، هجوما قتلوا خلاله 23 شخصًا عقب مراسم تشييع في قرية في شمال شرق نيجيريا،

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