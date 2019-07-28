2019/07/28 | 03:07

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خلية الصقور تنفذ عمليات استباقية في عدة محافظات !

الاحد

28

تموز

2019 :

02:55 am

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قال ‏رئيس ⁧‫#ﺧﻠﻴﺔ_اﻟﺼﻘﻮر‬⁩ ،أبو علي البصري، إن اﻟﺨﻠﻴﺔ وبالتنسيق مع

اﺳﺘﺨﺒﺎرات اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ بالمحافظات اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ تحديد اﻷﻫﺪاف اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ

وﺗﺪﻣﻴﺮﻫﺎ ﺑﺎﻟﻀﺮﺑﺎت اﻟﺠﻮﻳﺔ وﺑﺎﻟﻘﺘﺎل المباشر وﺟﻬﺎ ﻟﻮﺟﻪ ﻣﻊ الإرهابيين

‏وأن العمليات اﻻﺳﺘﺒﺎﻗﻴﺔ أﺳﻔﺮت ﻋﻦ اﻋﺘﻘﺎل ﻧﺤﻮ 160مسلحا ﻓﻲ ⁧‫#ﻧﻴﻨﻮى‬⁩

،وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ 40 عنصر ﻓﻲ ⁧‫#ﺑﻐﺪاد‬⁩ ،ﻛﻤﺎ أﻟﻘﻲ اﻟﻘﺒﺾ على 4آخرين في

⁧‫#البصرة‬⁩ تمت تعبئتهم وإعدادهم للقيام بعمليات انتحارية

بالأحزمة الناسفة وتفجير عجلات مفخخة ب ⁧‫#أربيل‬⁩ ومحافظات أخرى

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