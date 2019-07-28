2019/07/28 | 03:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق أنجبت إحدى المسافرات طفلتها على متن خطوط الشرق الاوسط لبنانية كانت متجهة من الدوحة الى بيروت قبل ان تغير مسارها الى الكويت .ووضعت المسافرة طفلتها بعد دخول المجال الجوي العراقي ، حيث قام الطاقم بتوليد المسافرة وتولى رعاية الطفل حتى هبطت الطائرة اضطرارياً في الكويت.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ولادة طفلة على متن طائرة لبنانية داخل المجال الجوي العراقي “صورة”) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ولادة طفلة على متن طائرة لبنانية داخل المجال الجوي العراقي “صورة”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).