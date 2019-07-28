“بالفيديو” على طريقة العاكوب.. مدير المرور يوجه ضابطا بإسلوب هجومي ويوثقه بمقطع مصور!!!

2019/07/28 | 03:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر فيه مدير المرور العامة وهو يوجه ضابطا في دائرة الشؤون بطريقة هجومية واسلوب لاذع ، مما اثار انتقادا واسعا اعاد ذاكرة مدونين وناشطين الى طريقة محافظ نينوى السابق نوفل العاكوب!

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