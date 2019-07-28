2019/07/28 | 03:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: gJc9H5gzrEE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جماهير الزوراء بعد فوزهم جلال حسن نقذنا) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. جماهير الزوراء بعد فوزهم جلال حسن نقذنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).