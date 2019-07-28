2019/07/28 | 04:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الموصل

أفاد مراسل "العهد نيوز" صباح اليوم الاحد، عن أحتراق المركز الصحي في ناحية القيارة جنوب مدينة الموصل.

وذكر مراسلنا أن الحريق يتسبب في خسائرمادية

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