الإعلان عن إحباط مخطط ضخم لاستهداف بغداد

2019/07/28 | 04:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أﻋﻠﻨﺖ خلية الصقور الاستخبارية التابعة لوزارة الداخلية العراقية، يوم السبت، عن إحباط أﻛﺒﺮ ﻣﺨﻄﻂ في العام 2019 ﻻﺳﺘﻬﺪاف اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺑﻐﺪاد وﺑﻌﺾ المحافظات ﻓﻲ ا...

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