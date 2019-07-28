2019/07/28 | 04:44
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أﻋﻠﻨﺖ خلية الصقور الاستخبارية التابعة لوزارة الداخلية العراقية، يوم السبت، عن إحباط أﻛﺒﺮ ﻣﺨﻄﻂ في العام 2019 ﻻﺳﺘﻬﺪاف اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺑﻐﺪاد وﺑﻌﺾ المحافظات ﻓﻲ ا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الإعلان عن إحباط مخطط ضخم لاستهداف بغداد) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الإعلان عن إحباط مخطط ضخم لاستهداف بغداد) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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