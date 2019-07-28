2019/07/28 | 05:12

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القبض على ضابط كبير في المرور يبيع الأرقام المميزة

كلمة - بغداد

ضبطَ مدير المرور العام، اللواء زهير عبادة، يوم السبت،

ضابطا برتبة رائد يبيع الأرقام المميزة للسيارات بعد الاستحواذ

عليها بطرق ملتوية.

وقالت المديرية في بيان إنه “تم ضبط أحد الضباط برتبة رائد من قبل

مدير المرور العام اللواء زهير عبادة شخصياً، يقوم بتمشية وتعقيب

معاملات وخاصة الارقام المميزة والاستحواذ عليها بطرق ملتوية

وبيعها”.

وأضاف البيان أن “عمل الضابط انه كان مخولا لمتابعة معاملات وزارة

الخارجية ويحمل كارت الدخول إلى نظام المشروع الوطني”، وبعد ضبط

الرائد تمت إحالته – على الفور – إلى التحقيق، وفقا للبيان.

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