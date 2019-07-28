برلمان العراق بصدد رفع الحصانة عن أكثر من 30 نائبا

2019/07/28 | 05:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستعد مجلس النواب العراقي لرفع الحصانة عن النواب المطلوبين للقضاء بتهم متنوعة تتراوح بين التشهير والفساد، بحسبما أفادت صحيفة "الصباح" الرسمية يوم الس...

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