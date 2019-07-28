فاطمة ناعوت - في مديح الضعف والضعفاء

2019/07/28 | 05:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاطمة_ناعوت =================وتقول الحكايةُ الصينيةُ إن امرأة عجوزًا كانت تذهبُ كلَّ صبحٍ إلى البئر، حاملةً فوق كتفها عصا مُعلّقا في طرفيه إناءان من الفخار.أحدُهما سليمٌ ترجع به البيتَ مملوءًا بالماء لحافته، أما الآخرُ ففي قاعه شرخٌ طفيف يتسرّب منه نصفُ الماء في الطريق.وخلال عامين كان الإناءُ السليم يُباهي بصحّته واكتماله، فيما بدا المصدوعُ حزينا.قال للسيدة في خجل: أودُّ أن أعتذرَ لكِ عن عطبي الذ......

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