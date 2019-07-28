2019/07/28 | 05:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #طلال_الربيعي (ولربما من الجدير بالذكر, ان من بين الأشخاص المدرجين في دفتر هاتف ابستاين, او ما يسمى "الكتاب الاسود", هم شخصيات سياسية معروفة مثل الأمير بندر من المملكة العربية السعودية وتوني بلير ومحافظ ولاية يوتا السابق والمرشح الجمهوري للرئاسة جون هنتسمان والسناتور إدوارد كينيدي وهنري كيسنجر.كما تم إدراج مساهمين سياسيين رئيسيين مثل السياسي ورجل الاعمال ديفيد كوخ (تقدر ثروته ب 43,8 مليار دولار) ورجل الا......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#طلال الربيعي - بيدوفيلية ترامب وعلاقته بالموساد (4)) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#طلال الربيعي - بيدوفيلية ترامب وعلاقته بالموساد (4)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).