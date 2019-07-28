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#أحمد صبحى منصور - تزيين الشيطان الضلال لأتباعه المحمديين


#أحمد صبحى منصور - تزيين الشيطان الضلال لأتباعه المحمديين
2019/07/28 | 05:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #أحمد_صبحى_منصور تزيين الشيطان الضلال لأتباعه المحمديين مقدمة : نضع ( المحمديين ) فى العناوين مع أن الأمر يخصُّ أبناء آدم جميعا ، ذلك أننا نعتمد على القرآن الكريم الذى يزعم المحمديون الإيمان به وهم يكفرون به متمسكين بالوحى الشيطانى وتقديس شياطين الإنس من أمثال البخارى والكافى والغزالى .

لو كانوا يؤمنون بالقرآن الكريم فعلا وصدقا ما إحتجنا الى التنبيه عليهم بالذات .

وسائل الشيطان فى إغواء أوليائه تشمل الجميع ، و......

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