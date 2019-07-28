2019/07/28 | 05:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سالم لطيف حلقات المرجعية في العراق والناطقين باسمها {خُطَبٌ وأقوال؛ مجردة من المتابعة والأفعال}!! المرجعية الدينية في العراق وحلقاتها؛ قريبون من الناس بالكلام والإحلام؛ بعيدون عنهم بالفعل والمتابعة؛ مقصرين في...أكمل القراءة ←

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