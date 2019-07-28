2019/07/28 | 05:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:جاسم اوزبياتلي والعِراقييّن سيشهُرون سِلاحهم الوحيد بوجوهِهِم وهي مُقاطعة الانتخابات المحليّة!!!.والدة أحد المُعتصمين الذي تعرّض إلى هجمة غادِرة وجبانة مِن قبل أشخاص يقودون درّاجة ناريّة (ستوتة) مزّقت كبديّ وجرّعتني...أكمل القراءة ←

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأحزاب العِراقية الرئيسيّة أعلنت الحرب على العِراقييّن) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأحزاب العِراقية الرئيسيّة أعلنت الحرب على العِراقييّن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اخبار العراق).