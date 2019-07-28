الرافدين: سلفة موظفي الدولة بلا كفيل وعن طريق الماستر كارد

2019/07/28 | 06:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المشرق – علي المياحي:أعلنَ مصرف الرافدين، أمس السبت، أن سلفة الـ25 مليون دينار لموظفي الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف حصرا ستكون بدون كفيل وبواسطة بطاقة الماستر كارد.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان: إن سلفة 25 مليون دينار تكون بالاعتماد على الراتب الشهري للموظف، شريطة أن يغطي 50% من راتبه القسط الشهري للسلفة.وأوضح البيان: ان التقديم على السلفة سيكون بواسطة بطاقة الماستر كارد وبطريقة سهلة ذات انسيابية عالية.

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