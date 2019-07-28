التعليم العالي: الأولوية في التعيينات للمحاضرين

2019/07/28 | 06:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المشرق – قسم الاخبار:أكدتْ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي امس السبت، ان الأولوية في التعيينات ستكون للمحاضرين، مؤكدة ان ذلك سيمثل حلاً فاعلاً لسد الشواغر الحاصلة في الكوادر التربوية.وقالت الوزارة في بيان: نؤكد على أهمية سد الشواغر الحاصلة في الكوادر التربوية، وذلك بالاسراع بتثبيت المحاضرين كأحد الحلول الناجعة للارتقاء بالملف التربوي.وتابع: ان الجهود التي بذلت خلال السنوات السابقة والخدمات التي قدمت من قبل المحاضرين التربويين تستدعي من قبلنا انصافهم على خدماتهم، وذلك من خلال توفير فرص حقيقة لتعيينهم ومكافاتهم على جهودهم، مشيرا إلى: ان السنوات السابقة شهدت وضع ضوابط التعيين في وزارة التربية بإعطاء الأولوية للمحاضرين وسعيه المستمر لشمول الجميع بكافة الفرص المتاحة.

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