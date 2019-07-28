برغم ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي العراقي إلى ٦٥ مليار دولار العـــراق مقبـــل على (عجـــز رهيـــب) فـي موازنـــة 2020

2019/07/28 | 06:32

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المشرق - خاص:برغم إعلان صندوق النقد الدولي أن الاحتياطي الأجنبي لدى العراق ارتفع إلى ٦٥ مليار دولار نتيجة الفائض الذي تحققه المالية العامة، الا ان عضو اللجنة المالية، احمد حمه رشيد توقع حصول عجز رهيب جدا في موازنة عام 2020 بسبب زيادة الرواتب والنفقات العامة وجولة التراخيص.



فقد أعلن صندوق النقد الدولي امس السبت، أن الاحتياطي الأجنبي لدى العراق ارتفع إلى ٦٥ مليار دولار نتيجة الفائض الذي تحققه المالية العامة.



وقال صندوق النقد الدولي في بيان صحفي بعد اختتام المجلس التنفيذي مشاورات المادة الرابعة لعام 2019 مع العراق "بلغ إجمالي الاحتياطيات الدولية 65 مليار دولار أمريكي نهاية العام ٢٠١٨"، مشيرا إلى أن "الارتفاع بسبب تعافي أسعار النفط وتقليص مواطن الضعف في الاقتصاد العراقي وتكوين هوامش امان في المالية العامة".



وتوقع صندوق النقد الدولي، انخفاض الاحتياطات الأجنبية إلى أقل من المستويات الكافية نتيجة التراجع الذي سيصيب المالية العامة بعد زيادة الانفاق بنسبة ٢٧٪ وضعف الإيرادات بسبب إلغاء ضرائب غير نفطية.



وبرغم ارتفاع الاحتياطي الأجنبي من العملة الا ان عضو اللجنة المالية، احمد حمه رشيد توقع حصول عجز رهيب جدا في موازنة عام 2020 بسبب زيادة الرواتب والنفقات العامة وجولة التراخيص.



وقال حمة إن "اللجنة المالية ناقشت موازنة عام 2020، ونتوقع زيادة نسبة عجز الموازنة بشكل رهيب جداً"، مبينا أن "العجز المتوقع في السنة القادمة يعود لزيادة الرواتب والقروض وجولة التراخيص بالاضافة الى الاستحقاقات المتراكمة للسنوات الماضية".



وفيما يخص اسعار النفط اكد حمه، أن "اسعار النفط ليس بالشرط ان تباع بنفس اسعارها خلال طول السنة"، مبينا أن "السعر المذكور في الموازنة سعر مقدر وقد يستمر شهرا او ينخفض او يزداد"، مشيرا الى ان "الفائض من سعر ارتفاع سعر النفط يدور اما الى احتياط النفط الفيدرالي او يذهب الى الحكومة".



ووجهت وزارة المالية، الاثنين الماضي، طلبًا عاجلًا إلى جميع الوزارات بشأن موازنة العام المقبل.



ودعت الوزارة، في بيان "جميع الوزارات لتزويدها بمقترحات تقديرات موازناتها لعام 2020 خلال يومين من تاريخ الاعلان واعتبار الموضوع من الامور المستعجلة"، مضيفا أن "الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة سوف تتحمل مسؤولية تأخير اعداد مشروع الموازنة".



وكانت اللجنة المالية في مجلس النواب قد كشفت عن تفاصيل موازنة الدولة العراقية، لسنة 2020، وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار ان "موازنة 2020، ستكون مختلفة كليا عن الموازنة الحالية، فهي استثمارية اكثر مما هي تشغيلية، على عكس موازنة 2019، والتي سبقتها"، مضيفا انه "سنعمل على تخصيص موازنة خاصة للمواطن، يتم فيها تخصيصات مالية الى شرائح وطبقات معينة من فئات الشعب العراقي، كالرعاية الاجتماعية والعاطلين عن العمل، وغيرها".



وتابع أن "اسعار النفط في موازنة 2020، سوف تتغير، وهذا يعتمد على السوق العالمي، فربما تكون هناك زيادة او تقليل من السعر".



وكان مصدر في اللجنة المالية النيابية، قد أعلن أن اللجنة اتفقت مع وزارة المالية على تسلم مسودة موازنة 2020 في ايلول المقبل، مبينا ان الموازنة ستحدث طفرة نوعية في الاقتصاد العراقي من خلال تغييرات جذرية في النفقات العامة والاموال الاستثمارية والخدمية.



واضاف المصدر ان "موازنة 2020 ستكون رقابية معززة بالحسابات الختامية وستتضّمن الجداول بشأن المديونية الداخلية والخارجية والضرائب والجمارك والمنافذ الحدودية وعوائد عقارات الدولة".



واشار الى ان "فريقا متخصصا يعمل على مسودة مشروع موازنة 2020، وبإشراف رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وستتضمن سعرين للنفط ثابت ومتحرك".

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