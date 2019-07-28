عنصرية جونسون.. قلق يجتاح الجاليات العربية والإسلامية ببريطانيا

2019/07/28 | 06:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الوقت الذي كان فيه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يتحدث في البرلمان، كان يتجمع أمام باب مكتبه آلاف من القوى الشبابية

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