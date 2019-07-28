اعتقال أكثر من ألف شاركوا في مظاهرة بالعاصمة الروسية

2019/07/28 | 06:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشرطة الروسية توقيف أكثر من ألف شخص شاركوا في مظاهرة بالعاصمة موسكو اليوم السبت.وجاءت المظاهرة احتجاجا على رفض الحكومة قبول

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