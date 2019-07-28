دينا بطمة تشارك جمهورها حفلها في مهرجان أسبوع الجمل

2019/07/28 | 06:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دينا بطمة تشارك جمهورها حفلها في مهرجان أسبوع الجملشاركت الفنانة المغربية دينا بطمة متابعيها على إنستغرام مجموعة من صور وفيديوهات حفلها بالدورة التاسعة من مهرجان أسبوع الجمل الذي أقيم في الصحراء المغربية، وقد نالت إطلالتها الصحراوية إعجابهم.

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