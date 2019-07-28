الطلبة يفتتح تعاقداته بضم الحارس نور صبري

2019/07/28 | 07:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - المشرقتعاقدت الهيئة الادارية لنادي الطلبة مع كابتن المنتخب الوطني السابق الحارس نور صبري لحراسة عرين الطلبة للموسم الكروي القادم.نور صبري العائد من رحلة احترافية ناجحة في السعودية ابدى سعادته بالعودة الى الطلاب وبين بأنه سيعمل مع الادارة والكادر التدريبي من اجل النهوض بواقع الفريق للموسم الجديد ، الجدير بالذكر ان صبري اول تعاقدات الطلاب للموسم المقبل وسيكون اضافة قوية للفريق لما يحمله من اسم وتأريخ حافل بالإنجازات

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