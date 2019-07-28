3 اوسمة ملونة للعراق في بطولة العرب بالشطرنج سالي عباس تتوج بالذهب.. ولاعبان يحصلان على لقب استاد دولي

2019/07/28 | 07:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على لقب استاد دوليرافد البدريالمنسق الاعلامي لاتحاد اللعبةتوجت اللاعبة سالي عباس بذهبية بطولة العرب الفردية بالشطرنج دون 20 عام، والتي اختتمت يوم امس في العاصمة الاردنية عمان بمشاركة 16 دولة هي: العراق وسوريا وتونس والامارات والجزائر وقطر والسعودية واليمن ولبنان وفلسطين والمغرب والبحرين وعمان والكويت وليبيا والاردن البلد المنظم للبطولة ولكلا الجنسين، واحرز اللاعب احمد جزا جمال الوسام الفضي للشباب دون 18 عام، كما توج اللاعب امين محمد عيدان بالوسام البرونزي للبراعم دون 10 اعوام، وقال رئيس الاتحاد العراقي للعبة ظافر عبد الامير: البطولة قوية جداً والمنافسة على اشدها بين اللاعبين الذين تواجدوا فيها من اجل حصد اوسمة التفوق، كما ان مشاركة 16 دولة وباستعداد مثالي يعني الكثير، مضيفاً ان حصولنا على المركز الخامس عربياً وفي هذه الظروف الصعبة والاستثنائية يعتبر انجازاً، اذ ان فترة الاعداد الفقيرة والقصيرة للاعبينا كانت السبب في عدم زيادة الغلة من الاوسمة التي كانت في متناول اليد، مبيناً ان لاعبينا دخلوا مرحلة الاعداد قبل 10 ايام فقط من البطولة بسبب ارتباطهم بالامتحانات النهائية من جانب، وتاخر الحصول على الاموال من جانب اخر، والذي ساهم بتاخر قدوم المدربين المحترفين السوري بشار عبد الحميد مصطفى والمغربي رشيد الحفاظ الذين اشرفوا على تدريبات لاعبي منتخبنا الوطني للفئات العمرية الذين شاركوا في البطولة، ولو كان هناك متسع من الوقت لاختلف الامر كثيراً، مشيراً الى ان اغلب المنتخبات المشاركة في البطولة استعدت قبل 3 اشهر واكثر، وبالاعتماد على مدربين اجانب يحملون القاباً كبيرة في مجال اللعبة، وخاصةً دولتي الامارات وقطر الذين اسسوا مدارس عالمية بلعبة الشطرنج.اوسمة في متناول اليدعبد الامير اكد ان 5 لاعبين كانوا اقرب للحصول على احد الاوسمة الملونة، فاللاعبة طيبة مهدي عطية دون 14 عام كانت قريبة جداً من الحصول على وسام، ولكنها خسرت في الجولة الاخيرة واحرزت المركز الرابع، وكذلك الحال بالنسبة للاعبة غزل نوار احمد دون 8 اعوام والتي ابتعدت عن المراكز الثلاثة الاولى بخسارتها الجولة الاخيرة، واللاعب زيد علاء بطل العراق لفئة دون 14 عام هو الاخر كان منافساً قوياً على احراز احد اوسمة التفوق، ولكنه حصل على المركز الخامس بخسارته في الجولة الاخيرة، وبنفس الطريقة ابتعد اللاعبين معزز ظاهر حبيب وربيع صباح نوري عن التتويج بأحد الاوسمة رغم الظهور الجيد.ذهبية ولقب استاد دولي (IM)وتمكنت اللاعبة سالي عباس عبد الزهرة من الحصول على لقب استاد دولي (IM) بإحرازها الميدالية الذهبية دون 20 عام بعد ان حققت العلامة الكاملة بفوزها على جميع اللاعبات التي واجهتن، حيث ان قوانين البطولة تمنح لقب استاد دولي للفائزين بالأوسمة الذهبية، وبذلك تكون اللاعبة سالي عباس قد انضمت الى اللاعبات العراقيات اللواتي حصلن على لقب استاد دولي وهن: ايمان حسن الرفيعي ودلباك اسماعيل، كما حصلت على نورمل واحد من لقب استاد دولي كبير (GM)، والذي يتحتم عليها الحصول على 3 نورمل لولوج هذا اللقب، وبذلك تكون امامها فرصة كبيرة للحصول على اول لقب كراند ماستر للعراق، حيث ما تزال في عمر الشباب ولديها فرصة كبيرة للوصول اليه، ونالت سالي عباس على اعجاب جميع القائمين على البطولة بعد ان فازت على اللاعبة الجزائرية مانيل عيسى في اصعب المواجهات، وعلى الاماراتية موزا الموماري والفلسطينية يارا فاكيه، كما تفوقت على اللاعبة الاماراتية رودا عيسى السركال المرشحة الى بطولة العالم، وتفوقت على اللاعبة التونسية امين ميلادي وديما الكلباني من الامارات ورؤى سمرين من الاردن،احمد جزا ولقب جديدكما حصل اللاعب احمد جزا جمال هو الاخر على لقب استاد دولي (IM)، بعد فوزه بالميدالية الفضية وبالمركز الاول مكرر، بعد ان تساوى بالنقاط مع اللاعب الاردني لؤي سمير الذي تفوق بفارق نقاط الطاولات وبعشر واحد منها، لذلك اعتبرت اللجنة المنظمة ان اللاعب العراقي احمد جزا يستحق المركز الاول مكرر وبالميدالية الفضية، وتتويجه بلقب استاد دولي رغم صغر عمره الذي لا يتجاوز 16 عام، وبذلك يكون قد انضم الى 6 لاعبين عراقيين يحملون لقب استاد دولي وهم: سعيد عبد الرزاق وسعد سرسم واراز باسم واحمد عزيز ونوح علي حسين وحسين علي حسين، وكان اللاعب احمد جزا الذي خاض 9 جولات قد فاز في 6 جولات وتعادل في اثنتين وخسر واحدة منها امام اللاعب اللبناني فرهاد جواد، حيث حقق الفوز على اللاعب الفلسطيني كارميل جالغوم واللبناني كالوست جورجيو وسامي ليفاد من الجزائر واحمد سليم من الامارات وسيف احمد من الامارات ايضاً وعلى مواطنه ربيع صباح نوري، وتعادل في جولتين مع كل من الاردني لؤي سمير المتوج بالميدالية الذهبية وسلطان الزابي من الامارات العربية.امين عيدان والبرونزوتوج لاعبنا امين محمد عيدان بالميدالية البرونزية لدون 10 اعوام، بعد ان جمع (6.5) نقطة من 9 جولات خاضها، وتوج بالوسام الذهبي لهذه الفئة اللاعب الفلسطيني سدير محمد، وحصل اللاعب اللبناني فاتس عمر صلاح على الميدالية الفضية،حكامنا والمستوى المتميزعبد الامير اوضح بان حكامنا الدوليين الثلاثة وهم: سعد محسن الكناني وعلي فرحان الوائلي ومصطفى جواد، قد ظهروا بمستوى مشرف ومتميز، ونالوا اعجاب جميع المنتخبات المتواجدة والقائمين على تنظيم البطولة، حيث لم تسجل اي اعتراضات او اخطاء ضدهم في الجولات التي اشرفوا عليها، ونالوا على اثرها شهادات تقديرية بدرجة امتياز.

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