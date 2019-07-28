مدير عام توزيع كهرباء بغداد يهنئ فريق نادي الكهرباء لما قدمه من مجهود متميز

2019/07/28 | 07:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - متابعة المشرقحضر وزير الكهرباء المهندس لؤي الخطيب ومدير عام الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد المهندس احمد طالب الحبوبي، المباراة النهائية من البطولة بين فريق الزوراء وفريق الكهرباء التي اقيمت على ملعب الشعب الدولي، يوم الجمعة الموافق ٢٠١٩/٧/٢٦ وقد هنأ "الحبوبي" فريق نادي الكهرباء لما قدمه من اداء بطولي وتميز مستواه الذي تطور سريعا، ومن الجدير بالذكر لم يتمكن اي من الفريقين من التسجيل في الشوط الاول من المباراة رغم تبادل السيطرة على الهجمات لينتهي الشوط بدون اهداف، هدف الزوراء الوحيد، جاء في الدقيقة 85 من عمر اللقاء،نشكر كل من ساهم ودعم فريق نادي الكهرباء ماديا ومعنويا والقادم افضل بأذن الله.

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