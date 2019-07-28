العراق يعلن العثور على مقبرة جماعية تضم رفات للاسرى الكويتيين

2019/07/28 | 07:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن محافظ المثنى أحمد منفي جودة يوم السبت عن العثور على مقبرة جماعية تشير المعلومات الأولية انها للأسرى الكويتيين الذين اعدمهم نظام صدام حسين في بادية المحافظة .

وقال جودة في بيان اليوم ان الاجهزة الامنية و الاستخبارية حصلت على معلومات عن وجود مقبرة جماعية للأسرى الكويتيين في بادية المثنى.

واضاف ان الحكومة المحلية ابلغت الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية للتأكد من المقبرة .

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