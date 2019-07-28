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مهرجـــــان Giffoni يكرم النجمة الشابة إيـــــل فانينــــج

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تاريخ النشر

28/07/2019 07:10 AM

كرم مهرجان Giffoni النجمة الشابة إيل فانينج، في دورته الجديدة لعام 2019 الجاري، بمنحها جائزة Giffoni Experience Award.



ونشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية لقطات من وصول إيل للسجادة الزرقاء بالمهرجان الإيطالي، الذي أقيمت فعالياته بقاعة Aurora Residence، بمدينة Capri.



وتحتفل قريبا النجمة الشابة إيل فانينج بطرح الجزء الجديد من فيلم Maleficent، الذي تشارك في بطولته النجمة الكبير أنجلينا جولي.

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